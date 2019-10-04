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محافظات

مستشفى نصر بورسعيد تعود للحياة بعد توقف دام 20 عاما.. تعرف على أقسام الخدمة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:02 ص
مستشفى النصر بمحافظة
مستشفى النصر بمحافظة بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عادت مستشفى النصر بمحافظة بورسعيد للحياة مجددا بعد توقف أعمالها الإنشائية قرابة الـ 20 عاما منذ صدور قرار بازالتها واعادة بنائها ورفع كفاءتها لتصبح مستشفى متخصصة لخدمة أكبر قطاع سكاني بمحافظة بورسعيد بأحياء المناخ و الزهور و اللذان يضمان نصف سكان المحافظة .

ومع توقف الأعمال بالمستشفى منذ قرابة ال 20 عام أصبح حمل المحافظة بالكامل ومحافظات الجوار على مستشفى بورسعيد العام المستشفى الوحيد فى المحافظة والتي عملت بجانب مستشفى مدينة بورفؤاد القائمة على خدمة اهالى بورفؤاد وشرق بورسعيد.

ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية و بدء التشغيل من محافظة بورسعيد عادت الحياة مجددا إلى مستشفى النصر العام والتى تحولت فى غضون العامين الى صرح طبى عالمى متكامل لخدمة ابناء بورسعيد ومحافظات الجوار فى التخصصات النادرة التي طالما عانى منها شعب الباسلة وتجرع الام ومشقة السفر بحثا عن سرير فى اى مستشفى خارج بورسعيد لتضميد الامه وجراحه

وقد ضمت المستشفى عقب إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى العديد من الأقسام الهامة و الحيوية لصحة المواطن ومن بينها
_ قسم الطب النووي
_ قسم الأشعة التشخيصية
_ قسم العلاج الإشعاعي
_ قسم قسطرة قلب كبار
_ قسم قسطرة قلب أطفال
_ قسم جراحة قلب كبار
_ قسم جراحة قلب أطفال
_ قسم أورام الأطفال
_ قسم جراحة أورام أطفال
_ قسم رعاية الأطفال PICU / PCCU
_ قسم رعاية حديثي الولادة NICU
_ قسم رعاية قلب كبار CCU
_ قسم جراحة العظام
_ قسم جراحة الأطفال
_ قسم التخدير
_ أقسام المعامل


ومع إطلاق المنظومة الجديدة تم إجراء ٣ عمليات قسطرة علاجية للقلب للأطفال بمستشفى النصر التخصصى للأطفال لأول مرة ببورسعيد وإقليم القناة خلال فترة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت في الأول من يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين.

ويتم إجراء هذا النوع من التداخلات الدقيقة من خلال وحدة مجدي يعقوب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وتمت التداخلات للحالات الثلاث تمت بنجاح باهر متمثلة فى حالة إغلاق وصلة شريانية بالقسطرة (Catheter Closure of PDA) للطفل ساجد، والذي لم يتجاوز عمره عامين وتم تحويله من مركز الحرفيين ببورفؤاد،هذا بالاضافة الىى حالة إغلاق ثقب أذيني كبير بالقلب بالقسطرة (ASD Transcatheter closure) للطفل فارس، والذي يبلغ عمره ٤سنوات وتم تحويله من مركز المبرة ببورسعيد.

كما أجريت حالة إغلاق وصلة شريانية بالقسطرة (PDA Transcatheter coil closure) للطفلة ريتال، والتي تبلغ من العمر سنتين وتم تحوليها من وحدة بنك الاسكان ببورسعيد.

كانت المستشفى فور وصول الحالات الثلاث إلي مستشفى النصر التخصصى للأطفال أجرت كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، حيث تم إجراء العمليات الجراحية بنجاح من خلال فريق طبي متكامل من وحدة مجدي يعقوب التابعة للمستشفي وجاري متابعة الحالات الثلاث من قبل الفريق الطبي المعالج، منذ دخولهم غرفة العمليات وحتى بعد إنتهاء التداخلات بالقسطرة للإطمئنان على حالتهم الصحية.

كما نجح الفرق الطبية التابعين لمنظومة التأمين الصحى الشامل لأول مرة بمحافظة بورسعيد وإقليم القناه فى إجراء ثلاث جراحات لأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال متمثلة فى حالة شفة أرنبية ( Cleft Lip ) لطفلة شهرين وحالة شق سقف الحلق ( Cleft Palate ) لطفلة سنة وحالة خصية معلقة ( Undescended Testis Bilaterally ) لطفل سنتين ونص
هذا وقد تمت التداخلات الجراحية بنجاح باهر مع فريق طبي متميز بالتعاون مع فريق تمريض عمليات مستشفى النصر التخصصي للأطفال.

وقد قامت المستشفى بإجراء ٦٨ إجراء تداخلي وعمليات جراحية دقيقة و ٢٦٨ تردد علي العيادات عالية التخصص و تم عمل ١٩١٨ فحص طبي ما بين خدمات معملية متقدمة وتحاليل أنسجة واشاعات تشخيصية ( رنين / مقطعية / تليفزيونية ) علي يد نخبة من الإستشاريين و الأساتذة، لتعود مستشفى النصر العام بعد توقف عن الحياة 20 عام بالامل مجددا لتحافظ على حياة اهالى بورسعيد بصرح طبى عالمى من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل .
مستشفى نصر بورسعيد تعود للحياة بعد توقف دام 20 عاما.. تعرف على أقسام الخدمة
مستشفى نصر بورسعيد تعود للحياة بعد توقف دام 20 عاما.. تعرف على أقسام الخدمة
مستشفى نصر بورسعيد تعود للحياة بعد توقف دام 20 عاما.. تعرف على أقسام الخدمة
مستشفى نصر بورسعيد تعود للحياة بعد توقف دام 20 عاما.. تعرف على أقسام الخدمة
مستشفى نصر بورسعيد تعود للحياة بعد توقف دام 20 عاما.. تعرف على أقسام الخدمة
مستشفى نصر بورسعيد تعود للحياة بعد توقف دام 20 عاما.. تعرف على أقسام الخدمة
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