Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صلة الرحم.. فوائدها وعقوبة تاركها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:45 م
فوائد صلة الرحم وعقوبة
فوائد صلة الرحم وعقوبة تاركها
Advertisements
الفكر الديني
صلة الرحم من الأمور التى حث عليها الشرع الشريف، وتكون سببًا فى أن يدخل الإنسان الجنة، كما أن صلة الرحم تزيد الرزق وتطيل الأعمال كما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- فى الحديث الصحيح «من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه»، (متفق عليه)، ينسأ معناه: يؤخر له في أجله ويزداد له في عمره.

يمتلك غالبية الناس على هذه الأرض عائلة وأقارب فيما يعرف بالرحم؛ وأمر الله -سبحانه وتعالى- عباده بصلة الرحم، حيث قال فى كتابه الحكيم: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»، في إشارةٍ إلى أنّ حكم صلة الأرحام واجبٌ على كل مسلمٍ ومسلمة، كما أن فى صلة الرحم اقتداءً بالنبى – صلى الله عليه وسلم- وتقدم لكم « صدى البلد» فوائد صلة الرحم و فضلها وعقوبة تاركها.

فوائد صلة الرحم
صلة الرحم من الأوامر الإلهية التى أوصى الله - سبحانه وتعالى- بها، لما لها من أثرٍ عظيمٍ وفوائدَ عديدة ومنها:

- كثرة النعم ودفع النقم عن الإنسان.
- صلة الرحم أحد أحب الأفعال لله- سبحانه وتعالى-.
- تقوّي مشاعر الأخوّة والودّ والمحبّة والتكاتف.
- زيادة الرزق.
- سببٌ في طول العمر والبركة فيه.
- بناء المجتمعات المتكاتفة والمتماسكة وبالتالي القوية والقابلة للتقدّم والازدهار.

طرق صلة الرحم
صلة الرحم تتم بطرق متعددة منها:
- تبادل الزيارات.
- مشاركة الأفراح والأحزان.
- ردّ الأذى والسوء عنهم.
-تفقّد أحوالهم.
- إصلاح ذات بينهم عند وقوع المشاحنات والخصامات والبغضاء.
- احترام الكبير والعطف على الصغير.
- مساعدتهم ماديًّا ومعنويًّا.
- تبادل الهدايا معهم.
- عيادة المرضى منهم.
- حضور جنازاتهم والصلاة عليهم.

حكم صلة الرحم
عدّ الإسلام صلة الرحم بالواجبة وحرّم القطيعة وجعلها من الكبائر التي تُدخل صاحبها النار، بل وصل الأمر إلى أنَّ من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله؛ فلا يجوز أن يقطع الشخص رحمه لأنهم قطعوه بل الأجر الأعظم عند صلة من يقطع.

فضل صلة الرحم
- تحقيق الصلة مع الله- تعالى- في الدنيا والآخرة؛ فالرّحم معلّقة بالعرش، بدليل ما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فَرَغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقرأوا إن شئتم: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»، رواه البخارى.
- تحقيق محبة الله تعالى ومحبة الناس.
- بسط في الرزق وزيادة البركة في العمر وتعمير البيت.
- إكرام الفرد بالميتة الحسنة وإبعاد الميتة السيّئة عنه.
- دخول الجنة مع أول الداخلين.
عقوبة قطع الرحم
- عدم قبول الله تعالى عمل الفرد؛ حيث إنّ الله تعالى لا يرفع له عمله.
- إغلاق أبواب السماء أمام قاطع الرحم.
- عدم نزول الرحمة على قومٍ فيهم قاطعٌ للرحم.
- تعجيل العقوبة لقاطع الرحم في الدّنيا قبل الآخرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أعمال توسع رزقك .. تعرف عليها

اسأل المفتي.. كيف تطيل صلة الرحم العمر

الإفتاء تحذر من قطع الصلة والبر مع 4 أقارب مهما كان السبب

هل يجوز الدعاء بطول العمر.. الإفتاء تجيب وتنصح بعبادة تطيل عمر الإنسان

ترشيحاتنا

شمس البارودي تكشف سبب اعتزالها فى فيديو نادر .. شاهد

جنش لـ مرتضى منصور: فين مقدم عقدي

يسكب البنزين على زوجته ويشعل النار فيها.. والأغرب ما فعله بعد ذلك

خطيب الحرم المكي يحذر من فعل يجعل الله يفضحك في الدنيا.. فيديو

ردح وأخطاء في الحديث .. لماذا انتقد الجمهور حلقة رضوى الشربيني عن مصطفى أبو تورتة وسخر منها

7 لاعبين من الأهلي خارج مواجهة أسوان بالدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

الاتحاد الأوروبي يمول ترميم حصن شالي الأثري بقيمة 600 ألف يورو .. صور

منة فضالي تتألق بمايوه منقوش على انستجرام