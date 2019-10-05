حقيقة زواج سمية الخشاب سرًا من رجل مغربي

قالت الفنانة سمية الخشاب، في لقاء تلفزيوني، تم تداوله على السوشيال ميديا مؤخرًا، إن ظهورها بزي الزفاف المغربي، جاء خلال تكريمها قبل عدة أشهر في المغرب، الذين قرروا استقبالها بشكل مختلف.وأضافت سمية الخشاب، أنه تم استقبالها بزفة مغربية ،وارتدت القفطان، وحملوها على الهودج، لكن عندما نشرت صورة من هذا الاستقبال أشيع على السوشيال ميديا أنها قد تزوجت سرًا من رجل مغربي لم تكشف عن هويته.جاء ذلك، بعدما نشرت سمية الخشاب، في أغسطس الماضي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها وهي ترتدي زي الزفاف المغربي، حيث ارتدت القفطان وهي جالسة داخل الهودج، تماشيًا مع كواليس العُرس المغربي.وتباينت الردود على صورة سمية الخشاب التي نشرتها، حيث سألها أحد المتابعين حول زواجها من رجل مغربي، فيما علق آخر على صورتها، قائلًا: «ألف هنية و هنية يا لالا العروسة .. واتاك اللبس المغربي التقليدي .. ما شاء الله» في الوقت الذي لم ترد فيه «الخشاب» على تلك الشائعات.كان الفنان أحمد سعد، قد أعلن منذ فترة طلاقه لـ سمية الخشاب ولكن الأخيرة ظهرت فى أحد البرامج وقالت إنها كانت تطالبه بالطلاق قبل أن يتم رسميا بعدة أشهر.على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.