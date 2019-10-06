منزوع الرحمة.. أب يضرب أطفاله وزوجته كل يوم قبل النوم.. صور

تداول رواد التواصل الاجتماعي صور لأب معدوم الرحمة قام بتعنيف زوجته وأولاده وضربهم بحزامه مما تسبب لهم في جروح بالغة.





وألقت الشرطة السعودية، على أب عديم الإنسانية، تبين فيما بعد أنه من جنسية غير سعودية فهو يحمل الجنسية البرماوية، في العقد الرابع من عمره .





طلب الجيران الشرطة على الفور بعد سماع صوت صراخ شديد خارج من منزل ذلك الشخص، موضحين أنها ليست المرة الأولى فهو يعنفهم كل يوم وصوت صراخ الأم والأولاد يهز أرجاء المكان.



