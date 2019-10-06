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رياضة

مرعي وجابر يقودان تشكيل المقاصة في مواجهة الجونة بالدوري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:28 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام الجونة والتى ستنطلق فى تمام الثالثة بعد ظهر اليوم في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالآتى :

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع : حسني فتحي –أحمد ياسين -عاصم سعيد - أحمد محسن.

خط الوسط: مصطفى شبيطة – حالد اوتشو - ميدو جابر – محمد ابراهيم .

خط الهجوم: عمرو مرعى - عبدالله مجدي.

ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو - أحمد مودى –عصام صبحى –صلاح ريكو –محمد مسعد-صلاح عاشور –صلاح أمين
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