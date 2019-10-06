تونس.. القروي يعلن تصدر حزبه الانتخابات التشريعية.. والإخوان: نحن في المركز الأول

قال متحدث باسم حزب النهضة الإخواني في تونس، في إفادة صحفية، إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد أظهرت أن الحزب حل في المركز الأول.



وكان حزب قلب تونس المنافس أعلن في وقت سابق من اليوم أيضا أنه حل أولا في هذه الانتخابات.



قال المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي يوم الأحد في بيان إن حزبه "قلب تونس" حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس يوم الأحد دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة.



وتلقت رويترز البيان في رسالة عبر البريد الالكتروني من مكتبه الإعلامي في الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة أي بعد 35 دقيقة من إغلاق مكاتب الاقتراع.



أُغلقت مراكز الاقتراع في تونس يوم الأحد بعدما أدلى التونسيون بأصواتهم في انتخابات برلمانية يبدو أنها لن تسفر عن ظهور حزب فائز يكون الأكبر في البرلمان ويُكلف بتشكيل الحكومة.



ويؤجج الاستياء العام من إخفاق حكومات ائتلافية على مدى سنوات شعورا بخيبة الأمل بعد ثماني سنوات على انتفاضة أدت إلى التحول للديمقراطية وألهمت "الربيع العربي".

