Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. القروي يعلن تصدر حزبه الانتخابات التشريعية.. والإخوان: نحن في المركز الأول

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:09 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قال متحدث باسم حزب النهضة الإخواني في تونس، في إفادة صحفية، إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد أظهرت أن الحزب حل في المركز الأول.

وكان حزب قلب تونس المنافس أعلن في وقت سابق من اليوم أيضا أنه حل أولا في هذه الانتخابات.

قال المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي يوم الأحد في بيان إن حزبه "قلب تونس" حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس يوم الأحد دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة.

وتلقت رويترز البيان في رسالة عبر البريد الالكتروني من مكتبه الإعلامي في الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة أي بعد 35 دقيقة من إغلاق مكاتب الاقتراع.

أُغلقت مراكز الاقتراع في تونس يوم الأحد بعدما أدلى التونسيون بأصواتهم في انتخابات برلمانية يبدو أنها لن تسفر عن ظهور حزب فائز يكون الأكبر في البرلمان ويُكلف بتشكيل الحكومة.

ويؤجج الاستياء العام من إخفاق حكومات ائتلافية على مدى سنوات شعورا بخيبة الأمل بعد ثماني سنوات على انتفاضة أدت إلى التحول للديمقراطية وألهمت "الربيع العربي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفاجأة .. ميتشو يعدل خطة الزمالك قبل مواجهة إف سي مصر

إف سى مصر يفاجئ الزمالك بهدف التعادل فى نهاية الشوط الأول ..فيديو

الهجرة تكشف مفاجأة جديدة في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

اخبار الفن .. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز بتوقيع محمد صلاح .. وكندة علوش لجمهورها: خلي كلامك محترم

لأول مرة بعد أزمته مع الزمالك.. محمود كهربا يعود إلى مصر اعرف السبب

أسوان يصدر بيانا ناريا بعد خماسية الأهلي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد

شاهد.. الجالية المصرية تحتفل بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر في التايمز سكوير