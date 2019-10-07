51 إماما ليبيا في زيارة لمجمع البحوث الإسلامية

زار وفد ضم 51 إماما وواعظا من مختلف أنحاء ليبيا اليوم الاثنين مجمع البحوث الإسلامية ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان "مواجهة خطر أفكار التنظيمات الإرهابية".



التقى الوفد د.سعيد عامر نائب أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الذي أوصى الأئمة والدعاة بضرورة تنمية مهاراتهم العلمية في مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.



وقال أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة بليبيا أن هذه الزيارات والدورات التدريبية تعكس دور مصر بقيادتها السياسية الحكيمة في ترسيخ روابط العلاقات بين الدول الأشقاء، كما أنه يؤكد اهتمام الأزهر تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال.



وفي ختام الزيارة، أهدي د.سعيد عامر المتدربين مجموعات متميزة من إصدارات مجمع البحوث لتقديمها كمكتبة علمية، حيث تعالج هذه الإصدارات العديد من القضايا المعاصرة كالحاكمية والجهاد ودار السلام ودار الحرب، بالإضافة إلى إصدارات أخرى تدعم السلم المجتمعي وتقدم حلولا واقعية للمشكلات الأسرية التي تزيد من تفاقم الأزمات على مستوى المجتمع وتحدث حالة من التفكك الأسري.