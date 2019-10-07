Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

51 إماما ليبيا في زيارة لمجمع البحوث الإسلامية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:12 م
أئمة ليبيا خلال الزيارة
أئمة ليبيا خلال الزيارة
Advertisements
محمد شحتة
زار وفد ضم 51 إماما وواعظا من مختلف أنحاء ليبيا اليوم الاثنين مجمع البحوث الإسلامية ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان "مواجهة خطر أفكار التنظيمات الإرهابية".

التقى الوفد د.سعيد عامر نائب أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الذي أوصى الأئمة والدعاة بضرورة تنمية مهاراتهم العلمية في مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

وقال أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة بليبيا أن هذه الزيارات والدورات التدريبية تعكس دور مصر بقيادتها السياسية الحكيمة في ترسيخ روابط العلاقات بين الدول الأشقاء، كما أنه يؤكد اهتمام الأزهر تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال.

وفي ختام الزيارة، أهدي د.سعيد عامر المتدربين مجموعات متميزة من إصدارات مجمع البحوث لتقديمها كمكتبة علمية، حيث تعالج هذه الإصدارات العديد من القضايا المعاصرة كالحاكمية والجهاد ودار السلام ودار الحرب، بالإضافة إلى إصدارات أخرى تدعم السلم المجتمعي وتقدم حلولا واقعية للمشكلات الأسرية التي تزيد من تفاقم الأزمات على مستوى المجتمع وتحدث حالة من التفكك الأسري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الإسلامية: 342 ألف كتاب لوعاظ وواعظات الأزهر على مستوى الجمهورية

انتشار وعاظ الأزهر في المطارات لتوعية الحجاج بأداء المناسك

أمين البحوث الإسلامية يتابع قوافل التوعية بمناسك الحج في مطار القاهرة

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات برنامج نحو جيل أكثر ثقافة ووعيا وتسامحا ووطنية

البحوث الإسلامية يوجّه قافلة إلى قرى البحر الأحمر لعقد لقاءات مجتمعية وتوعوية

البحوث الإسلامية: توجيه قافلة إلى قرى ومدن البحر الأحمر لعقد لقاءات مجتمعية

ترشيحاتنا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن منافسات كأس مصر

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على إعلان تركيا تنفيذ عملية عسكرية في سوريا

بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم الأرانب؟

لغز كبير.. تعليق قوي من حازم إمام على تعثر الزمالك أمام اف سي مصر فى الدوري

تحرك عاجل من النواب ضد الحكومة بشأن اسعار القطن.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون.. درة تتألق فى إطلالة أنيقة مع نيقولا معوض استعدادا لـ بلا دليل.. شاهد

بسبب طبيبة مزيفة.. مريضة تدخل في غيبوبة شهرين.. صور

إزالة صفار الأسنان بعد التدخين .. 3 حيل سحرية لا تتوقعها