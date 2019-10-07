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منوعات

موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا بسبب علاقة غرامية سرية مع عارضة أزياء أمريكية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تهرب رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" مجددا من سؤال طرح عليه اليوم حول علاقته السرية مع سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة زعم أنها مقربة منه لكونه رئيس وزراء انجلترا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، رفض جونسون مرتين التحدث عن مزاعم تتعلق بالأمريكية جينيفر أركوري، أثناء قيامه بزيارة ما قبل الانتخابات إلى المستشفى هذا الصباح.

وجاء تعامل جونسون المفاجئ مع الأسئلة بعد ساعات من إجراء أول مقابلة تلفزيونية مباشرة لسيدة الاعمال الامريكية مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان في صباح الخير يا بريطانيا ، حيث ورفضت ست مرات التحدث عن هذا الأمر وأنكرت وجود علاقة غرامية مع رئيس وزراء بريطانيا عندما كان عمدة لندن.

وأكدت سيدة الاعمال الامريكية أنها قالت إن رئيس وزراء بريطانيا زار شقتها في شرق لندن "حوالي خمس مرات" أثناء شغله منصب عمدة المدينة .
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