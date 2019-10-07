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رياضة

مصطفى عفيفي يشرف على تدريبات قوية لحراس مرمى سيراميكا كليوباترا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:19 م
حارس مرمي سيراميكا
حارس مرمي سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا قويا تحت إشراف مصطفى عفيفي مدرب الحراس، الذي خصص فقرات خاصة لتجهيز الحراس قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية.

وانفرد مصطفى عفيفي بالحراس، وخصص لهم تدريبات بدنية قوية ليكونوا جاهزين المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تدريب فني قوي، للتأكيد على مدى جاهزية كل الحراس الفترة المقبلة.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية، في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر، في الجولة الأولى لمسابقة دوري الدرجة الثانية.
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