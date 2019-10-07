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مرأة

بفستان أوف شولدرز وشعر مموج.. يسرا في إطلالة هادئة مع محمد صلاح في دبي ..شاهد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:11 م
يسرا
يسرا
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آية التيجي
نشرت الفنانة يسرا صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انتسجرام، خلال حضورها حفل GQ Award في دبي، و ظهرت بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية.

والتقطت يسرا الصورة مع اللاعب العالمي محمد صلاح، وارتدت فستان طويل باللون الأسود، وبتصميم الأوف شولدرز، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

واختارت يسرا ترك شعرها مموجا ومنسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج حيث ابرزت عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.

وأكملت يسرا إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة، حيث ارتدت قرطين طويلين وناعمين باللون الفضي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..













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With @mosalah at @gqmiddleeast’s Men Of The Year Awards! ✨ #GQAwards #GQME #Abudhabi #Dubai #Mydubai #Egypt #Yousra #يسرا #YousrawyaGroup #اليسراوية_جروب 
A post shared by Yousrawya Group (@yousrawyagroup) on Oct 7, 2019 at 1:18pm PDT
يسرا يسرا
يسرا يسرا
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