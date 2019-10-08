لمروره بأزمه نفسية.. انتحار عامل بإحدى قرى منية النصر

وبسؤال شقيقه ربيع البدرى صادق محمد ٢٢ عاما عامل ومقيم ذات العنوان قرر بأن شقيقه يعانى من مرض نفسى انطوائي وينتابه حالات نفسيه وفوجئ بقيامه بالانتحار شنقا داخل حجرة بالطابق الثانى بواسطة حبل معلق بأحد العروق الخشبية بالسقف وقام بإنزاله بمساعدة الاهالى ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك.





أقدم عامل على الانتحار شنقا بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطار من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من اهالى قرية منشأة عاصم التابعه للمركز بقيام أحد الاشخاص بالانتحار شنقا.وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين معروش بالسدد والعروق الخشبية ووجود جثة محمد البدرى صادق محمد ٣١ عاما عامل ومقيم بذات القرية مسجاه على سرير غرفة نومه يرتدى ملابسه كاملة ووجود أثار احمرار حول الرقبة.وبمعاينة الحجرة تبين وجود جزء من حبل معلق بأحد العروق الخشبية وأخطرت النيابة بالواقعة وقررت نقل الجثة الى مستشفى منية النصر المركزى وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٠٢ لسنة ٢٠١٩ إدارى منية النصر.