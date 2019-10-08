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أخبار العالم

تهديد للسعودية وولي العهد.. محلل سياسي يحذر من أجندة خطرة تستهدف أمن الخليج

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
على صالح
حذر المحلل السياسي الدكتور عبد الله الشمري، من أن هناك استهدافا ممنهجا للمملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، لا سيما في وجود أجندة سياسية بمنطقة الشرق الأوسط تهدد الخليج العربي بتراكم الأزمات المعقدة، بما يؤثر على معادلات أمن دوله.

وفي حوار مطول نشرته صحيفة "سبق" الإلكترونية على موقعها، قال الدكتور عبد الله الشمري، إن الأجندة الخطرة التي تهدد دول المنطقة هي الأجندة الإيرانية، والتي تولد تهديدات جديدة ومستمرة لدول الخليج ومصالحها وأمن الملاحة.

وعن موقف السعودية من الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها إيران وقطر في المنطقة، قال الدكتور عبد الله الشمري إن "المملكة ليست حديثة العهد في مواجهة وسائل الإعلام المعادي التي تهاجم سياساتها ورموزها منذ فترة الملك المؤسس حتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز مع وضوح الاستهداف الممنهج والموجّه لشخص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاعتبارات كثيرة".

وأضاف المحلل السياسي، في تصريحاته للصحيفة السعودية، أن الهجوم الإعلامي كان منذ فترة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حتى فترة العاهل السعودي الحالي الملك سلمان مع وضوح الاستهداف الممنهج والموجّه لشخص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ كما أن المملكة تتعرض لتهديد وجودي بحكم توافق عدد لا يستهان به من القوى للإضرار بها، ومثال ذلك ردود الفعل الإقليمية والدولية الباردة تجاه استهداف حقول النفط.

وأشار المحلل االسياسي السعودي إلى أن الولايات المتحدة لن تعتمد سياسة المواجهة القريبة والمباشرة مع إيران المعادية لها، ولكنها ستكون مواجهة طويلة الأجل ومناسبة للدول المارقة حتى تنهار داخليًّا، وفقا لما نشرته الصحيفة السعودية.
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