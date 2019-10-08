السعودية رئيسا لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الصناعية لمدة عامين

أوضح وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، أن مجلس الوزراء في جلسته برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أشار إلى ما أعلنته الهيئة السعودية للملكية الفكرية حول قبول الترشيح لصالح المملكة في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" لتكون رئيسًا لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الصناعية "اتحاد باريس" لمدة سنتين وعدد أعضاء الجمعية 175 دولة.





كما أكد الشبانة في بيان، أن مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء بقصر السلام في جدة، قبول الترشيح لتكون نائبًا لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT) وعدد أعضائها 152 دولة.



