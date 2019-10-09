برلماني يعلق على زيادة المرتبات والمعاشات.. ويطالب بضرورة الإسراع في التطبيق

طالب الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تنفيذ تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالدولة، معقبًا:" هناك وزارات حتي الان لم تطبق القرار".





وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور هناك وزارات لم تلتزم بهذا القرار حتى الآن، مؤكدًا أن الأموال التي خصصت لزيادة هذه الأجور خرجت من الموازنة العامة ولابد من تنفيذ القرار وإخراج هذه الرواتب المتأخره بأثر رجعي حتى يستفيد العامل بالقرار منذ الإعلان عنه.





يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات، كلما استطاعت الحكومة، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر في مجالي الصحة والتعليم.





وأضاف مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الثلاثاء- أن مصر تواجه حربًا غير تقليدية، من خلال محاولات بث الشائعات لإحداث البلبلة وخلق حالة إحباط والإضرار بثقة المواطن والتشكيك في مقدرات مؤسسات الدولة وعلى رأسها قواتنا المسلحة، موضحا أن الحكومة لم تقل إن الوضع جيد ولا يوجد تحديات، وإنما هناك أعباء وتحديات كبيرة وتحاول الحكومة على قدر اجتهادها أن تتعامل معها.





وأوضح رئيس الوزراء أن التحديات التي تواجهنا هو ارتفاع كثافة الفصول ونحتاج أن نتحرك ونضخ استثمارات من خلال شبكة عملاقة من الطرق ونحتاج للعمل على الشبكة الداخلية موضحا أن الحكومة عي حجم التحديات وتطلعات المواطن المصري ونسعى أن نزود المشروعات.



