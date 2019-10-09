Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يعلق على زيادة المرتبات والمعاشات.. ويطالب بضرورة الإسراع في التطبيق

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
Advertisements
حسن رضوان
طالب الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تنفيذ تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالدولة، معقبًا:" هناك وزارات حتي الان لم تطبق القرار".

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور هناك وزارات لم تلتزم بهذا القرار حتى الآن، مؤكدًا أن الأموال التي خصصت لزيادة هذه الأجور خرجت من الموازنة العامة ولابد من تنفيذ القرار وإخراج هذه الرواتب المتأخره بأثر رجعي حتى يستفيد العامل بالقرار منذ الإعلان عنه.

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات، كلما استطاعت الحكومة، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر في مجالي الصحة والتعليم.

وأضاف مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الثلاثاء- أن مصر تواجه حربًا غير تقليدية، من خلال محاولات بث الشائعات لإحداث البلبلة وخلق حالة إحباط والإضرار بثقة المواطن والتشكيك في مقدرات مؤسسات الدولة وعلى رأسها قواتنا المسلحة، موضحا أن الحكومة لم تقل إن الوضع جيد ولا يوجد تحديات، وإنما هناك أعباء وتحديات كبيرة وتحاول الحكومة على قدر اجتهادها أن تتعامل معها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التحديات التي تواجهنا هو ارتفاع كثافة الفصول ونحتاج أن نتحرك ونضخ استثمارات من خلال شبكة عملاقة من الطرق ونحتاج للعمل على الشبكة الداخلية موضحا أن الحكومة عي حجم التحديات وتطلعات المواطن المصري ونسعى أن نزود المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الخطة الاستثمارية زادت بنسبة 40% هذا العام، وهناك سعي للسير بنفس معدلات النمو وخلق فرص جديدة للعمل لافتا إلى أن أن الحكومة ستقوم بمراجعة جميع المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية أى حد فكر فيها يقول إنها طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".
Advertisements

ترشيحاتنا

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

قلبي بينزف من بعدك.. أول تعليق من إيمي طلعت زكريا بعد وفاته

محمد صلاح يصل القاهرة اليوم رغم استبعاده من منتخب مصر.. تفاصيل

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور

وائل جمعة يعترض على منح حسام البدري شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح.. فيديو

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوع مرغوب.. ساندي بـ إطلالة جريئة

مش أول مرة.. أنغام تظهر بنفس فستان ريا أبي راشد.. من أحلى؟

أم روح حلوة.. اطلالة دينا الشربيني في عيد ميلاد عمرو دياب