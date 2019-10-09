قبل الإعلان الرسمي.. من سيفوز بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019 ؟

سيتم الإعلان بعد قليل عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل في مجال الكيمياء لعام 2019، وكعادة كل عام تناقش الكيميائيون في الوقت الذي يسبق الإعلان الرسمي حول من سيفوز بجائزة نوبل في الكيمياء.



ووفقا لمجلة الهندسة الكيميائية الأمريكية، استند بعض الكيميائين إلى بيانات واكتشافات علمية معينة للوصول إلى أسماء محتملة للفائزين بالجائزة هذا العام، في حين أن بعض النبوءات تستند على التمني فقط في الفوز.



وأعلنت المجلة عن جلسة نقاشية للتخمين بمن سيفوز، وشارك في النقاش، أليسون نارايان من جامعة ميشيجان وهي واحدة من أصحاب الجهود العالمية في مجال الكيمياء وفازت في مسابقة C& EN لعام 2016 في مجال الكيمياء، وشارك أيضا جيس واد فيزيائي في جامعة إمبريال كوليدج في لندن ويدرس الثنائيات الضوئية العضوية المنبعثة من البوليمرات، واشترك أيضا ستيفن تاونسيند من جامعة فاندربيلت والذي يدرس المكونات الجزيئية للحليب البشري.



وخمن هؤلاء الكيميائيون أن الجائزة ستذهب إلى جون ب.جودنوج الذي ساعد في تطوير بطاريات الليثيوم أيون، وكذلك تم تخمين رواد كريسبر، وجنيفر دودنا، وإيمانويل شاربينتييه، ويوشيزومي إيشينو.



وتتطابق هذه النتائج مع النقاش الدائر على موقع التغريدات "تويتر"، حيث قام رئيس تحرير مجلة Nature برئاسة ستيوارت كانتريل بإجراء استطلاعه الخاص وتوصل إلى نفس الاسماء، فيما أجرت مجلة شيم فيوز- Chem Views الأوروبية استطلاعًا عبر الإنترنت، وتوصلت إلى أسماء فائزين محتملين آخرين كـعالم الفلك إوين فان ديشويك، والعالم Krzysztof Matyjaszewski مطور البلمرة الجذرية لنقل الذرة، وعمر ياجي صاحب مشروع الأطر المعدنية العضوية.



واختارت مجموعة Clarivate Analytics على شبكة الويب للعلوم المرشحين لجائزة نوبل في الكيمياء من الدراسات في قاعدة بياناتها والتي تم الاستشهاد بها أكثر من 2000 مرة، وكان المرشحون هم Rolf Huisgen و Morten Meldal لتطوير تفاعلات الحمل الزائد، وإدوين ساذرن لاختراعه أداة البيولوجيا الجزيئية، ومارفين كاروثيرز، ويروي هود، ومايكل هانكابيلر لأدوات البروتين وتسلسل الحمض النووي الريبي.