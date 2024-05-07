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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تثقيفية بعنوان "العمل وأهميته في حياة الفرد والمجتمع" بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " العمل وأهميته في حياه الفرد والمجتمع "يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي أنه من المقرر أن يقوم الشيخ كيلاني عبد الرحمن الكناني عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والذي سوف يتحدث فيها عن مفهوم العمل وانواعه ويبين دوره في بناء الوطن ويوضح قيمة العمل وأهميته فى حياة الأفراد والمجتمعات والأمم، فالعمل مفتاح بناء الحضارات وأساس نهضتها ورقيها، لذا جاء الأمر بالعمل والحث على ضرورة السعى فى مواضع كثيرة سواء فى القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة.

الدعوة الإسلامية التواصل الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة السنة النبوية المطهرة السنة النبوية

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