للمرة الأولى.. إجراء جراحة وجه وفكين لمريضة 25 عاماً بمستشفى ههيا بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصي استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قام الفريق الطبي بمستشفى ههيا المركزي، بقيادة الدكتور محمد جمعة الهواري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد علي عطية أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود العزوني رئيس قسم الأسنان، والدكتور أحمد رشدي أخصائي الفم والأسنان، وبإشراف الدكتور إسماعيل البديوي مدير المستشفى، بإجراء أول جراحة وجه وفكين دقيقة لاستئصال الناتئ الإكليلي الناحية اليسري للفك السفلي (Coroniodectomy)، لمريضة تبلغ من العمر ٢٥ عاماً، كانت تعاني من تليف في مفصل الفك السفلي نتيجه كسر قديم في عظام الوجه، مما أدى إلى تليف في مفصل الفك، وعدم القدرة على فتح الفم كاملاً، مع وجود إعوجاج جهة اليسار في فتحه الفك.

تم إجراء الجراحة بفضل بنجاح، وإزالة التليف جراحياً تحت تأثير المخدر العام، حتى تتمكن المريضة من فتح الفم فتحه كاملة وبطريقة صحيحة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والآشعات اللازمة للمريضة قبل إجراء العمليه لها، والمريضة الآن بحالة جيدة وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى تحت متابعة الأطباء.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر للدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات، ولمدير المستشفي، والسادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.