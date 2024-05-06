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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 1250 كيلو دواجن مجمدة على المستحقين من أبناء الشرقية

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ، وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم ، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها ، مشيراً إلى أنه تم تسليم 1250 كيلو دواجن مجمده بواقع 1000 دجاجه زنه الدجاجة كيلو و 250 جرام لتوزيعهم على المستحقين وذلك من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقاً لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

محافظ الشرقية: التواصل مع المواطنين أحد أهم معايير تقييم رؤساء المراكز والمدن والأحياء

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف علي الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه المساعدات إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

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الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالات الأولى بالرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية الفئات الأكثر احتياجا

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