محافظ الشرقية: التواصل مع المواطنين أحد أهم معايير تقييم رؤساء المراكز والمدن والأحياء

خلال جولة مفاجئة

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتواصل الدائم مع المواطنين وحل مشاكلهم على الطبيعة، مؤكدا أن ذلك هو أحد أهم معايير تقييم أدائهم طوال فترة عملهم في مواقعهم، وقال "كلنا نعمل من أجل راحة وصالح المواطن".



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ الشرقية بشوارع مدينة الزقازيق؛ لمتابعة تنفيذ خطة التطوير والتجميل، وأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، حفاظا على البيئة والصحة العامة، وكذلك التعرف على مشكلات المواطنين على الطبيعة ومدى رضاهم عن أداء الجهاز التنفيذي.



بدأ المحافظ جولته سيرا على الأقدام بتفقد شوارع (جمال عبدالناصر- المبرة- الفتح- عمر بن الخطاب- الاستاد- أبوبكر الصديق- شارع طلبة عويضة- المصرية بلازا- الجاويش- ميدان القومية- مجمع المصالح)، موجها رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثاني، باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإلزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الأرصفة، وكذلك مواعيد الغلق المقررة لهم؛ لإعادة الانضباط للشارع.



وكلف المحافظ، رئيس حي ثاني بمراجعة بنود التعاقد مع مستخدم قطعة أرض ملك المحافظة بجوار "المصرية بلازا"، وإلزامه بتنفيذ بنود التعاقد، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال مخالفته؛ حفاظا على المال العام.



وشدد المحافظ على رئيس حي ثاني بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ رد الشيء لأصله بمنطقة القومية ورصف شارع الاستاد؛ لاستكمال خطة التطوير التي تشهدها شوارع المدينة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.



وأشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال المرور بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير وتجميل؛ وذلك لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المواطنين، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من أعمالها طبقا للجداول الزمنية المحددة.



وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم على الطبيعة، موجها رئيس المركز بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة.