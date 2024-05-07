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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 4 أطنان أسماك مدخنة ومجمدة غير صالحة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية وشرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية والرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة الصحية ومجالس المدن قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على المحال والمعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١٥) محضر مخالفة و ضبط ( ٤ طن) أسماك مدخنة و مجمدة و دواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

إدارة المجازر الإشتراطات الصحية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التموين الاسماك الرقابة التموينية المجازر الحكومية الطب البيطري

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