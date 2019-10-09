انخفاض بيع اللحوم البلدية بشوادر الغربية.. سعر الكيلو يصل إلى 80 جنيها والأعلاف السبب.. ومحافظ الغربية يشن حملات تموينية..صور

- مبادرات لتخفيض أسعار كيلو اللحوم البلدية وسعرها للمواطنين بلغ "80 جنيه للكيلو الواحد "

- قري مربين المواشي وغلاء أسعار أطنان الأعلاف الحيوانيه سبب فى خفض بيع أسعار اللحوم

- محافظ الغربية يوجه بتدشين قوافل غذائية للأسر والعائلات أكثر احتياجا ومواجهه غلاء الأسعار



توافد الآلاف من أبناء أسر وعائلات الشارع الغرباوي اليوم على شراء اللحوم البلدية من "البتلو والضاني والجملي" من بعض شوادر الجزارين البلدية بتكلفة مالية تتراوح ما بين "70 – 80 " جنيها للكيلو الواحد علي مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وسمنود وبسيون والسنطة وقطور .



ورصدت كاميرا "صدي البلد" انتشار بيع اللحوم فى بعض القري التى اشتهرت بتربية مواشي العجول والخراف والجمال وعلى رأسها "القرشية – البندرة – ميت يزيد – ميت حواي – دمنهور الوحش – سندبسط- الدلجمون – أبيج – العزيزية – ميت هاشم – الدواخليه – نمره البصل – دمرو " حيث انتشرت أكثر من 1200 مزرعة مواشي فضلا عن انخفاض أسعار بيع الأعلاف الحيوانية الأمر الذى لاقي استحسان المواطنين .



فى ذات السياق قالت حسناء محمد ربة منزل من قرية ابشواي الملق بمركز قطور أسعار كيلو اللحوم انخفضت فعليا بمقدار "30 -50 " جنيها للكيلو الواحد مشيرة بقولها" كيلو اللحم رخص وبقي سعره وصل الى 70 جنيها او 80 جنيها للكيلو البتلو البقري ".



وأشارت ربة المنزل أن احتياج الأسرة الواحدة أسبوعيا يتراوح ما بين "3-5 " كيلو بينما جاء انخفاض الأسعار ما يقرب من "80 " جنيها للكيلو الواحد مضيفة بقولها "الحمد لله الحكومة نجحت فى خفض أسعار اللحوم ومواجهه جشع التجار والمربين من أصحاب المواشي .



من ناحية أخري حرص العشرات من تجار بيع اللحوم البلدية بقري مركزي السنطة وزفتي على تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية صغيره السن من البقري والجاموس والخراف والماعز وهو ما لاقي استحسان المواطنين ورضاهم .



وأضاف "محمد حسن " موظف حكومي سابق بالمعاش من قرية نمرة البصل بمركز المحلة أن معارض بيع السلع الغذائية واللحوم والشوادر التى دشنتها مجالس المدن التابعة لمحافظة الغربية ومدير أمن الغربية وهو ما تسبب فى ركود في بيع وشراء اللحوم البلدية الأمر الذى دفع التجار والجزارين الى خفض أسعار بيعها .



في المقابل أوضح حسن الأشقر أحد الجزارين أن أسعار بيع المواشي بالأسواق انخفضت ما بين "30 حتي 12 " ألف جنيه بسبب انخفاض أسعار بيع وشراء الأعلاف الحيوانية للأطنان داخل المصانع الموردة لكافة المزارع .



فيما أعطي اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته إلى المحاسب حامد هبيله السكرتير العام ورئيس غرفة العمليات والطوارىء بضرورة الدفع باللحوم البلدية بكثافه فى كافة المنافذ والشوادر التجارية التابعة لمنافذ المحافظة ووزارة الداخلية تيسيرا على عاتق أسر والعائلات فى القري أكثر احتياجا.



وشدد محافظ الغربية على ضرورة شن حملات تموينية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بمديرية الصحة سعيا فى الكشف عن السلع الغذائية ووجبات الفسيخ واللحوم البلدية حفاظا على أرواح المواطنين بكافة الأسواق والمحلات التجارية بمختلف قري ومراكز المحافظة .

