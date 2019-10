وظائف خالية للعلماء بأكاديمية البحث العلمى.. مطلوب مدير فنى للعلوم والتطبيقات التجريبية.. وأعضاء لـ اللجان الوطنية

البحث العلمي تعلن حاجتها لشغل منصب المدير الفنى للعلوم والتطبيقات التجريبية

تقدم أكاديمية البحث العلمي عددا من الوظائف للباحثين والعلماء المصريين لشغل العديد من المناصب من بينها اللجان الوطنية، بالإضافة إلى منصب المدير الفني للعلوم والتطبيقات التجريبية.أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى، ومركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون (SESAME). Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East |SESAME (http://www.sesame.org.jo) عن حاجتهم لشغل منصب المدير الفنى لـ Synchrotron-light للعلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق الأوسط (SESAME).جدير بالذكر أنه تم إنشاء SESAME في الأردن ، تحت رعاية اليونسكو، وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط باستخدام ضوء السنكروترون لإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجيا، وعلوم المواد، والتحقيقات البيئية والطبية، والدراسات الأثرية وغيرها من مجالات البحث ذات الصلة بالمنطقة.ويمكن لكم معرفة المزيد عن التقديم وموعد الإغلاق من خلال هذا الرابطhttp://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/747-synchrotron-light-sesameكما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقديم لعضوية اللجان الوطنية بها لضم نخبة من صفوة العلماء المتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية لعضوية اللجان الوطنية، وتمثل اللجان الوطنية تجمعا لصفوة العلماء في كل تخصص علمي.وأوضحت الأكاديمية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يناط باللجان الوطنية التواصل مع الاتحادات الدولية المناظرة لتخصص اللجنة، وتمثل مصر في أنشطة الاتحاد الدولي وتعمل على جذب أجندة أنشطة الاتحاد الدولي إلى مصر.وتقوم اللجان الوطنية بتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية في مجال تخصصها، ونشر كل ما هو حديث عن التخصص في المجتمع العلمي المصري، كما تتعاون مع تشكيلات أكاديمية البحث العلمي في إعداد الدراسات التخصصية الفنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية في مجال التخصص.ويضم التشكيل في عضويته 15 من الأساتذة العلماء والخبراء من الجامعات ومراكز البحوث والهيئات العلمية المتخصصين في مجال عمل اللجنة على أن تكون نسبة تمثيل الشباب (أقل من 40 عاما) في عضوية اللجنة لا تقل عن ٢٥٪، ويفضل أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مشتغلا بإحدى الصناعات أو المؤسسات القومية أو المؤسسات غير الحكومية المرتبطة بالتخصص.وتتكون اللجان الوطنية من مجموعات كل مجموعة تحتوى على 15 عالما بارزا على المستوى الوطنى والدولى فى مختلف المجالات، وجميعهم موظفون فى الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.وتوجد عدد من المهام واختصاصات اللجنة الوطنية الاستفادة من أهداف الاتحادات الدولية المتخصصة أو الهيئات الدولية المناظرة ومتابعة المؤتمرات والدراسات التى تضطلع بها وشعبها ومتابعة أنشطتها بما يعود بالنفع على المجتمع العلمي الوطني في مجال عمل اللجنة، وتمثيل مصر فى الاتحادات الدولية وإبداء رأى المجتمع المصرى فى مجالاتها والمشاركة فى أعمالها واقتراح أولويات التعاون الدولى فى مجال اختصاصها مع تقديم تقرير عنها للأكاديمية.كما تقوم اللجان بتقديم مقترحات خطط الأنشطة والدراسات التى تعتزم اللجنة القيام بها فى إطار الخطط العامة للأكاديمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والإقليمية فى مجال تخصص اللجنة للتعريف بالأنشطة العالمية والحديثة في مجال التخصص والتوصية بالاستفادة منها، والمعاونة فى النشر العلمى بتعريف المجتمع العلمى الوطنى بالمجلات العلمية المحلية والدولية فى مجال تخصص كل لجنة.ويتم إعداد تقرير سنوى عن نشاط الاتحاد الدولى وتقديمه إلى الأكاديمية مع بيان كيفية استفادة مصر من هذه الأنشطة، وتقديم المشورة إلى أجهزة الأكاديمية بالرأى فى المسائل القومية بناءً على طلب رئيس الأكاديمية.وتشمل اللجان الوطنية "اللجنة الوطنية للسميات، اللجنة الوطنية لعلم الرياضيات، اللجنة الوطنية لعلم البلورات، اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية، اللجنة الوطنية لعلوم الكائنات الدقيقة، اللجنة الوطنية لمشاكل البيئة، اللجنة الوطنية لأبحاث الفضاء، اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية، اللجنة الوطنية للفارماكولوجي، اللجنة الوطنية للمسائل البيئية ومستقبل كوكب الأرض، اللجنة الوطنية للغدد الصماء والسكر، اللجنة الوطنية للميكانيكا النظرية والتطبيقية".كما يفضل أن يضم التشكيل العلماء الأعضاء في الاتحادات الدولية المناظرة أو اللجان أو الروابط المنبثقة عن تلك الاتحادات، حيث يتم التقدم من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولن ينظر إلى أي طلبات تقدم باليد أو تقدم مباشرة إلي رئيس الأكاديمية، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم السبت الموافق 12/10/2019 عبر هذا الرابط:http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/735-2019-09-22-17-09-12