مؤشرها يرتفع 0.59%.. البورصة تربح 5.6 مليار جنيه في أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14302 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.59%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 1.35% مسجلا 529.3 نقطة.



سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 1.28% مغلقا الفترة عند مستوى 2073 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.35 % مغلقا عند 17195 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.88 % مغلقا الفترة عند 1408.5 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 5.6 مليار جنيه مسجلا مستوى 719.4 مليار جنيه مقابل 713.8 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 7.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1392 مليون ورقة منفذة على 92 الف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1594 مليون ورقة منفذة على 130 الف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 36.6 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.4% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 74.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.2% والعرب على 9.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 72.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 32.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.4 % و سجل العرب 9.1 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1856 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 548.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تصدر قطاع موارد الأساسية قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 63.9 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 612.9 مليار جنيه.



وتلاه قطاع العقارات بتداول 150.3 مليون ورقة مالية بقيمة 431.5 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) بتداول 248.4 مليون ورقة مالية بقيمة 336.1 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الاتصالات بتداول 214.8 مليون ورقة مالية وبقيمة 193.7 مليون جنيه، تلاه قطاع كيماويات بتداول 15.6 مليون ورقة مالية وبقيمة 179.8 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 32.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 152.5 مليون جنيه، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بتداول 20.6 مليون ورقة مالية بقيمة 133.8 مليون جنيه.