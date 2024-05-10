أحمد عيد عبدالملك: أجواء صعود غزل المحلة إلى الدوري الممتاز كانت رائعة

قال أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة ونجم الزمالك السابق، أن أجواء الصعود إلى الدوري الممتاز في مدينة المحلة كانت رائعة في ظل حالة السعادة الجماهيرية الكبيرة، مؤكدًا أن عشاق الفريق ظلوا حتى الثالثة والنصف فجرًا في حالة احتفال مع الجهاز الفني واللاعبين.

وقال احمد عيد :" في تصريحات عبر برنامج في تصريحات له: "أشكر جميع أعضاء الجهاز المعاون في فريق غزل المحلة، وكذلك الإدارة والجماهير التي دعمت تجربتي مع النادي، وكل من وثق في قدراتي للصعود مع الغزل للدوري الممتاز من جديد، وسعيد للغاية بقرار عودة الجماهير بالسعة الكاملة".





وتابع:" جوميز كذلك يريد الفوز باللقب، وفي المباراة السابقة 3 لاعبين طلبوا الراحة أمام سموحة بسبب حالة الاجهاد الشديد التي يعانون منها، وجوميز وافق على اراحتهم، وتشكيلة الفريق محسومة، وكل اللاعبين الجاهزين معروفين بالأسماء".