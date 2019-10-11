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برلمان

برلماني: تركيا أصبحت مركزا رئيسيا للتنظيمات الإرهابية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:51 ص
اردوغان
اردوغان
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حسن رضوان
أدان سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية، مؤكدًا أن تركيا أصبحت مركز رئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف " البطيخي " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أردوغان يقود مؤامرة ضد الدول العربية باحترافية شديدة، حيث أنه قام بضرب السجون الموجودة بالأراضي السورية لإطلاق الدواعش وتهريبهم عبر طريق البحر للوصول إلى طرابلس بالدولة بليبيا بالاضافة إلى تهريب ونقل جزء آخر منهم إلى طرق الأنفاق عبر الحدود بسيناء لنشر العنف في هذه الدول.

وأكد النائب أن جماعة الإخوان الارهابية هي رأس الأفعى في تنفيذ المؤامرات ضد الدول العربية بمساعدة أردوغان لها
وتنعم اسرائيل بالهدوء، لافتًا إلى أن جمهورية اردوغان تلاشت واصبحت مهب الريح وسيسقط اردوغان في بداية الانتخابات القادمة وسيتولى حاكم اسطنبول قيادة البلاد بدلا عنه.
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