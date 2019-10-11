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رياضة

أيمن أشرف: بطولة الدوري الأصعب خلال الـ 10 سنوات.. وهاني: فايلر يناسب طموح الأهلي.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:05 ص
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي مع درع الدوري
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محمد رشاد
أكد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بطولة الدوري موسم 2018 - 2019، كانت الأصعب للفريق خلال آخر 10 سنوات.

وأشار أشرف في تصريحات تليفزيونية على هامش احتفالية الأهلي بتسلم درع الدوري، إلى أن المنافسة كانت قوية وشرسة ، نجحنا في تحقيق البطولة وفرحة خاصة للجماهير بعد موسم صعب".

من جهته، قال محمد هاني ظهير أيمن الأهلي، إلى أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد، أكد للاعبين من اليوم الأول أنه يريد الفوز في كل المباريات ، هو لا يعترف بالخسارة أو التعادل ويمتلك طموح كبير، وهو ما يتناسب مع النادي الأهلي.

وتولي فايلر المهمة خلفا لمارتن لاسارتي الذي رحل عن صفوف الفريق بعد وداع كأس مصر أمام بيراميدز ، كما استطاع فايلر الفوز في 6 مباريات بواقع 3 مواجهات بالدوري، ومباراة السوبر، ومواجهتين بدوري الأبطال.
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