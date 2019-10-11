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أخبار العالم

العراق: أمريكا ستسلمنا 50 سجينا داعشيا نقلتهم من سوريا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئولان استخباريان عراقيان، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة نقلت نحو 50 سجينًا من تنظيم داعش، من سوريا خلال الأيام الأخيرة، وبصدد تسليمهم إلى العراق خلال ساعات.

وأضاف المسئولان في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "الولايات المتحدة أبعدت نحو 50 داعشيًا من سوريا مؤخرًا وسط عملية عسكرية تشنها تركيا شمالي البلاد، وبصدد تسليمهم للعراق".

وأشار المسئولان  إلى أنه "من المتوقع أن يكتمل نقل السجناء بحلول الجمعة"، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عنصرين "خطيرين" من داعش إلى خارج سوريا، دون الكشف عن وجهتهما، فيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية أنهما نقلا إلى مكان سري بالعراق.
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