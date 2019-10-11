رواية النبيذة على طاولة المركز الدولي للكتاب .. الجمعة

ينظم المركز الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب حلقة نقاشية لمناقشة رواية "النبيدة" للكاتبة العراقية إنعام كجه جي، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة والنصف مساء بمقر الهيئة العامة للكتاب.



إنعام كجه جي صحفية وروائية عراقية ولدت في بغداد عام 1952 وفي جامعتها درست الصحافة. عملت في الصحافة والراديو العراقية قبل انتقالها إلى باريس لتكمل الدكتوراه في جامعة السوربون.



تعمل حاليا مراسلة في باريس لجريدة الشرق الأوسط في لندن ومجلة "كل الأسرة" في الشارقة٬ الإمارات العربية المتحدة، ونشرت إنعام كجه جي كتابا في السيرة بعنوان "لورنا" عن المراسلة البريطانية لورنا هيلز التي كانت متزوجة من النحات والرسام العراقي الرائد جواد سليم، كما نشرت كتابا بالفرنسية عن الأدب الذي كتبته العراقيات في سنوات المحنة والحروب.



في عام 2004 أعدت وأخرجت فيلمًا وثائقيًا عن الدكتورة نزيهة الدليمي، أول امراة أصبحت وزيرة في بلد عربي، عام 1959. لها من الروايات "سواقي القلوب" (2005) و"الحفيدة الأميركية" (2008) التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2009 وصدرت بالإنجليزية والفرنسية والصينية.