أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح

فاجأ نجم كرة القدم اللاعب محمد صلاح، محبيه ومتابعيه بصور جديدة على حسابه الخاص على موقع الصور انستجرام، مع العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو.



وأثارت الصور التي نشرها محمد صلاح فضول الجمهور حول شخصية هذه العارضة، وإليكم أبرز المعلومات حول عارضة الأزياء اليساندرا امبروسيو :



1- برازيلية الجنسية وتبلغ من العمر 38 سنة

2- اليساندرا كورين ماريا أمبروسيو من مواليد 11 أبريل 1981 أي من مواليد برج الحمل

3- تشتهر أمبروسيو بعملها مع فيكتوريا سيكريت

4- كانت أمبروسيو من ملاك فيكتوريا سيكريت من عام 2004 إلى عام 2017

5- تم اختيارها من قبل مجلة فوربس كواحدة من أكثر النساء جاذبية حول العالم

6- بدأت في مشوار عروض الأزياء وهي في عمر 12 سنة

7- أول وظيفة لها في مجال الأزياء هي تصوير غلاف مجلة model look

8- كانت أمبروسيو مخطوبة لرجل الأعمال جيمي مازور

9- أم لطفلين ابن وابنة

10- تعد اليساندرا كورين ماريا أمبروسيو من أغنى عارضات الأزياء حول العالم حيث تدخر 6 ملايين دولار في العام.

