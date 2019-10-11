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توك شو

في أول ظهور بعد الولادة..حنان مطاوع: صورت لمس أكتاف وأنا حامل في السادس.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:41 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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هاني حسين
كشفت الفنانة حنان مطاوع، كواليس فترة حملها وولادتها، قائلة:" انا مبعرفش اتعامل مع الأطفال اللي لسه مولودين خالص".

وأضافت حنان مطاوع في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" عرفت خبر حملي أثناء تصوير مسلسل لمس أكتاف في شهر رمضان".

وتابعت:" قررنا منقولش حاجة عن الحمل إلى أن تنتهي فترة الحمل، وكنت اعاني من مشاكل في الظهر".

وأكملت: "انا كنت حامل في مسلسل لمس اكتاف وعندما انتهيت من تصوير المسلسل كنت في الشهر السادس".
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