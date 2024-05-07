ألمانيا تحذر من عملية عسكرية واسعة في رفح الفلسطينية

حذرت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية من عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.

وناشدت وزيرة الخارجية الألمانية وفقا لما نشرته “العربية”: يجب إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم فورا.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة بغزة إنه تم إيقاف العمل في معبر رفح نتيجة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال منعت سفر الجرحى والمرضى ومرافقيهم لتلقي العلاج خارج غزة، كما عمل إغلاق معبر رفح على منع دخول شاحنات الأدوية والمعدات الطبية والوقود اللازم للمستشفيات.

واعتبرت أن الاحتلال حوّل قطاع غزة لمنطقة منكوبة بتدميره المنظومة الصحية، مطالبة المجتمع الدولي بتسهيل سفر المرضى والجرحى وتوفير الوقود بشكل عاجل.