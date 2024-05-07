كتلة الحوار تدين الاعتداء على رفح الفلسطينية وإغلاق الاحتلال للمعبر

أدانت كتلة الحوار كل العمليات العسكرية الاسرائيلية علي الأرض المحتلة و مؤخرا العمليات العسكريه علي رفح الفلسطينية والسيطرة علي معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإغلاقه بالكامل من قبل قوات الاحتلال في مخالفة صريحة و فجأة لاتفاقية " حركة التنقل و الوصول" التي تم الاتفاق عليها بين السلطة الفلسطينية و إسرائيل في ٢٠٠٥ و سميت باتفاقية "المعابر" .

وأكدت كتلة الحوار أن إسرائيل بتعنتها وغرورها وخرقها لكل الاتفاقات والأعراف الدولية والإنسانية تهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني من النازحين و الملتجئين علي أبواب المعبر كما انها تفشل جهود الإغاثة الإنسانية من دخول الجرحي و عبور المساعدات الإنسانية و الطبية.

وطالبت كتلة الحوار إسرائيل و بشكل قاطع وقف سياسة "حرق المراحل" و إفشال المفاوضات وممارسة الضغوط للمدي الأخير علي الشعب الفلسطيني مما يهدد بإفشال الأطراف الساعية للملمة الأمور و عقد الهدنة و في القلب منها الجهود المصرية.

وأهابت كتلة الحوار بكل الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤلياتهم والضغط علي إسرائيل للإنسحاب من علي أبواب معبر رفح من الجانب الفلسطيني ووقف القتال فورا والانتقال لعملية سياسيه متكاملة والإذعان لحل الدولتين بشكل عاجل من اجل سلام مستقر و عادل.

كما أكدت كتلة الحوار دعمها الكامل لكل الخطوات و المساعي المصرية لتفعيل المفاوضات والوصول لحلول لصالح الشعب الفلسطيني المكلوم .