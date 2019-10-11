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رياضة

خاص.. النجم الساحلي يحسم الجدل حول هذا الأمر قبل مواجهة الأهلي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:15 م
النجم الساحلي - صورة
النجم الساحلي - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، النجم الساحلي في مواجهة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في  الثاني من نوفمبر المقبل.

وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي في تصريحات لـ "صدى البلد" أن المباراة ستقام علي أرضية الملعب الأوليمبي في رادس بحضور جماهير حوالي 40 أو 45 ألف مشجع.

ويعاني النجم الساحلي في الفترة الأخيرة من خوض مبارياته خارج ملعبه، علما بأنه لعب مباراة إياب دور الـ 32 أمام أشانتي كوتوكو الغاني في ملعب المنستير، ودون حضور جمهوره.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب أندية النجم الساحلي التونسي ، والهلال السوداني ، وبلاتينيوم من زيمبابوي .
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