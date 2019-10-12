محاولة اختطاف.. رجل يجر سيدة من شعرها على الأرض وهو يقود سيارة..صور

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به بعد أن شوهدت امرأة تم جرها إلى جانب سيارة من شعرها بنهاية الأسبوع الماضي في محاولة اختطاف



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تعرضت سيدة إلى هجوم من قبل رجل كان يقود سيارة تويوتا أثناء خروجه من محطة بنزين في مدينة بريستون البريطانية في الساعات الأولى من صباح السبت.



تم تصوير لقطات مروعة للهجوم من قبل أحد المارة وتم مشاركتها منذ ذلك الحين على وسائل التواصل الاجتماعي.



وبعد انتشار الصور المروعة للحادث تمكنت شرطة المدينة من القبض على المتهم البالغ من العمر 33 عام بعد هجوم على السيدة وسحبها من شعرها وهو يقود السيارة.