جامعة عين شمس تختتم فعاليات مهرجان استقبال الطلاب بعروض مسرحية مبدعة

أقيم على خشبة مسرح رعاية شباب جامعة عين شمس عرض "الحذاء المثقوب تحت المطر"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان إستقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني وهند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية.





يعد عرض "الحذاء المثقوب تحت المطر" أحد عروض مهرجان التمثيل المسرحي الكبرى بجامعة عين شمس وحاصل على المركز الرابع وشارك العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري وحصل على جائزة أفضل عرض وجائزة أفضل ممثل للطالب مصطفى خطاب وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني وأفضل اخراج وأفضل نص معد عن نص أدبي والعرض قدمه فريق التمثيل المسرحي لكلية الهندسة.





كما أقيم أيضًا عرض مسرحية" تريفوجا" ضمن فعاليات مهرجان إستقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد، وهو يعد العرض الثاني خلال المهرجان.





وكان هذا العرض حصل على المركز الأول في مسابقة الإكتفاء الذاتي التى تنظمها الجامعة بين كليات الجامعة المختلفة، كما حصل العرض على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية ضمن مسابقة ابداع 7 والتي تنظمها وزارة الشباب وحصل على جائزة المركز الثاني على اكثر من 33 عرضا مسرحيا مقدم من الجامعات والاكاديميات الحكومية والخاصة، خلال العام الجامعي الماضي 2018- 2019.



