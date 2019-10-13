الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر خلال الفترة القادمة.. فيديو

قال إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار الجوي تسود أنحاء الجمهورية، وهو معتدل على معظم أنحاء السواحل الشمالية، ودرجات الحرارة مازالت تميل إلى الارتفاع حتى منتصف نوفمبر القادم.





وأضاف إبراهيم عطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الطقس حار على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والغردقة وشمال الصعيد لتصل درجة الحرارة 34 درجة.





وأوضح إبراهيم عطا أن الشبورة المائية ستظل مؤثرة طوال اليوم، حيث تظهر الشبورة على السواحل الشمالية وتقل حدتها على الدلتا والقاهرة، لافتا إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على جميع الأنحاء، وزيادة فى نسب الرطوبة مما يشعر المواطنين بحرارة الجو.





وأشار إلى أن الرياح معتدلة في أغلب الأنحاء وتنشط في جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس بعض الأحيان على مدار اليوم، ومتاح ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.







