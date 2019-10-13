Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر خلال الفترة القادمة.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
آيات أحمد
قال إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار الجوي تسود أنحاء الجمهورية، وهو معتدل على معظم أنحاء السواحل الشمالية، ودرجات الحرارة مازالت تميل إلى الارتفاع حتى منتصف نوفمبر القادم.

وأضاف إبراهيم عطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الطقس حار على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والغردقة وشمال الصعيد لتصل درجة الحرارة 34 درجة.

وأوضح إبراهيم عطا أن الشبورة المائية ستظل مؤثرة طوال اليوم، حيث تظهر الشبورة على السواحل الشمالية وتقل حدتها على الدلتا والقاهرة، لافتا إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على جميع الأنحاء، وزيادة فى نسب الرطوبة مما يشعر المواطنين بحرارة الجو.

وأشار إلى أن الرياح معتدلة في أغلب الأنحاء وتنشط في جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس بعض الأحيان على مدار اليوم، ومتاح ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرطوبة ترتفع والحرارة تستقر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية: طقس الغد مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

الطقس ملائم للتنزه.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والعظمى 29.. فيديو

تعرف على حالة الطقس اليوم فى جميع أنحاء الجمهورية.. فيديو

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق غدا.. وتفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد: الطقس معتدل على معظم الأنحاء حار على القاهرة.. والعظمى 34

ترشيحاتنا

هوصل كهربا بنفسي للأهلي .. مرتضى منصور يتعهد بكشف المستور عن اللاعب

رقص مصطفى فهمى مع ابنته فى حفل زفافها .. فيديو

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية

الإفتاء: لا يجوز دفع زكاة المال إلى هؤلاء.. فيديو

وشم جديد.. أحدث ظهور لـ الهضبة عمرو دياب

نسيت النوم وأيامه.. حنان مطاوع تتصدر جوجل بسبب ابنتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية