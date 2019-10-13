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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وغرفة شركات السياحة لتطوير القطاع بالمحافظة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:01 م
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
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أ ش أ
وقع رئيس غرفات شركات السياحة بالأقصر ثروت عجمي وعميدة كلية السياحة بالأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل بروتوكول تعاون مشترك؛ لتدريب العاملين بالقطاع السياحي ورفع مستوى خبراتهم، بجانب وضع خطط عمل مشتركة تهدف لتطوير القطاع السياحي في المحافظة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، ورئيس لجنة التسويق السياحي بالمحافظة محمد عثمان، وأعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وممثلون للقطاع المدني.

وقال رئيس جامعة الأقصر الدكتور بدوي شحات- في كلمته خلال توقيع البروتوكول- إن الجامعة تعمل على القيام بدورها في خدمة المجتمع والنهوض بمختلف قطاعاته، وذلك من خلال التعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالقطاعين السياحي والتنموي.

وأشار إلى أن الجامعة تشارك في تطوير 8 ميادين بالأقصر، بجانب التعاون مع المحافظة في وضع خريطة بما تحتاجه المدينة من أعمال تطوير وتنمية؛ لتكون تلك الاحتياجات هي أفكار مشروعات التخرج لطلاب كلية الفنون الجميلة بالجامعة اعتبارا من العام الجامعي الحالي.

من جانبها، قالت عميدة كلية السياحة بالأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل، إن الكلية تفتح ذراعيها لكافة المؤسسات العاملة على أرض الأقصر لخلق تعاون بناء وهادف، يساعد على النهوض بمختلف القطاعات السياحية في محافظة الأقصر.

بدوره، قال رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر ثروت عجمي، إن الغرفة تتعاون مع الجامعة في الإعداد لإقامة أول مؤتمر دولي حول السياحة في الأقصر، واستمرار التعاون مع الجامعة في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين بمختلف الأنماط السياحية.
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