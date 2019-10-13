حزب الاتحاد الديمقراطي: القوات التركية ترتكب مجازر ضد المدنيين السوريين

قال صالح مسلم، المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، إن العدوان على شمال شرق سوريا من قبل الفاشية التركية لليوم الخامس، تستخدم القوات التركية فيه الدبابات والمدافع والطائرات لقصف المدنيين، ويضعون في الصفوف الأولية المرتزقة الذين جمعوهم من مخلفات داعش وجبهة النصرة والإخوان.



وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن القوات التركية ترتكب مجازر ضد المدنيين السوريين بنفس الأسلوب الذي كان تنتهجه داعش، مشيرًا إلى أن هناك مجازر ارتكبت في رأس العين اليوم، بحق مدنيين واستشهد 9 أشخاص وأصيب أكثر من 70 شخص.



وتابع "مسلم" أن تركيا غاضبة من هزيمة قوات سوريا الديمقراطية لتنظيم داعش، موضحًا أن الهدف المعلن من العدوان التركي على سوريا هو تنفيذ الميثاق المالي العثماني، منوهًا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت سيطرتها على رأس العين مشيرًا إلى أن الرئيس التركي أردوغان أعاد توزيع عناصر داعش على بعض دول المنطقة.



ونوه "مسلم"، إلى أنهم أرسلوا رسائل للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ولن يتركوا باب إلا ويطرقوه من أجل سلامة شعبهم.