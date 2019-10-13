Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حزب الاتحاد الديمقراطي: القوات التركية ترتكب مجازر ضد المدنيين السوريين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:04 م
صالح مسلم، المتحدث
صالح مسلم، المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي
Advertisements
توك شو
قال صالح مسلم، المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، إن العدوان على شمال شرق سوريا من قبل الفاشية التركية لليوم الخامس، تستخدم القوات التركية فيه الدبابات والمدافع والطائرات لقصف المدنيين، ويضعون في الصفوف الأولية المرتزقة الذين جمعوهم من مخلفات داعش وجبهة النصرة والإخوان.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن القوات التركية ترتكب مجازر ضد المدنيين السوريين بنفس الأسلوب الذي كان تنتهجه داعش، مشيرًا إلى أن هناك مجازر ارتكبت في رأس العين اليوم، بحق مدنيين واستشهد 9 أشخاص وأصيب أكثر من 70 شخص.

وتابع "مسلم" أن تركيا غاضبة من هزيمة قوات سوريا الديمقراطية لتنظيم داعش، موضحًا أن الهدف المعلن من العدوان التركي على سوريا هو تنفيذ الميثاق المالي العثماني، منوهًا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت سيطرتها على رأس العين مشيرًا إلى أن الرئيس التركي أردوغان أعاد توزيع عناصر داعش على بعض دول المنطقة.

ونوه "مسلم"، إلى أنهم أرسلوا رسائل للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ولن يتركوا باب إلا ويطرقوه من أجل سلامة شعبهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رد حاسم من الأكراد على القصف العشوائي للمدفعية والطائرات التركية على شمال سوريا

مجازر وضحايا ومشردون من درع الفرات لـ نبع السلام.. لماذا يصر أردوغان على التدخل العسكري بشمال سوريا

4 خرائط تفضح عواقب الغزو التركي لـ سوريا.. أردوغان يكرر مأساة مذبحة سريبرينيتسا في منطقته الآمنة.. و12 ألف داعشي أحرار.. وتحذيرات من كارثة إنسانية

قصف تركي عنيف على مدينتي رأس العين وتل أبيض.. فيديو

المرصد السوري: مقتل 74 عنصرا من قوات "سوريا الديمقراطية" منذ بدء الهجوم التركي

قسد تفضح أردوغان: الغزو التركي أنعش داعش.. وأعاد هجمات السيارات الملغومة

ترشيحاتنا

بعد حبسها ومنعها من السفر.. إنذار بشطب عضوية بوسي من الموسيقيين

موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا والقنوات الناقلة

رضا عبدالعال: ميتشو فى النازل .. فايلر لم تظهر بصماته والبدري جاي يضحك علينا

جروس ينتقم من الزمالك.. إغراء طارق حامد لـ الانضمام إلى أهلي جدة

ضحية الشهامة بالمنوفية.. تفاصيل جديدة في صالح القاتل.. أقوال أم الفتاة وحقيقة التصالح بـ مليون جنيه

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل موقعة الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل

كأنها عارضة أزياء.. سالي عبد السلام تتألق بالموف

مين الأجمل؟.. وفاء عامر ولوسى ولبلبة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي