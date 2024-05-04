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أخبار البلد

معهد وقاية النباتات يستقبل وفدًا سعوديًا لتبادل الخبرات البحثية والتعاون الزراعي

صدى البلد

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات وفدًا سعوديًا بهدف تعزيز التعاون العلمي والزراعي بين البلدين الشقيقين ، وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد بأنه تم عقد اجتماعا موسعا مع كلا من المهندس عبد العزيز محمد شريدي مستشار الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للوقاية من الآفات النباتية و الأمراض الحيوانية لشئون الصحة النباتية، و المهندس مريع بن سعيد آل ناصر مدير الإدارة العامة لعمليات الوقاية و المكافحة من الآفات، والمهندس وليد بن إبراهيم البسام المشرف العام على المكافحة الحيوية و إنتاج النحل الطنان تم خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة النباتية و وقاية النباتات.

 

يأتي ذلك فى إطار تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال الزراعة ووقاية النباتات ، و وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.


تضمنت الزيارة جولة للتعرف على ما يقدمه المعهد من مخرجات تحقق برامج إدارة المكافحة المتكاملة للآفات من خلال زيارة معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية و مُكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات، و قد أبدى الوفد اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات المستخدمة للسيطرة على الآفات النباتية بطرق طبيعية لتعزيز الإنتاج الزراعي وحماية البيئة بدلاً من الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية. 

كما تفقد الوفد المعمل المركزي و معمل التقييم الحيوي للتعرف على دورهما الفاعل في دعم العمل البحثي داخل المعهد أو خارجه، وأعرب الوفد السعودي عن إعجابه بالجهود المبذولة لدعم البحث العلمي والابتكار.


و شملت جولة الوفد زيارة المتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر و التصنيف كقاعدة بيانات رئيسية للحشرات في الشرق الأوسط وافريقيا، يعتمد عليها لجمع المعلومات وتحليلها وتحديد درجة التهديد التي تشكلها الآفات للمحاصيل الزراعية والبيئة، و وضع الاستراتيجيات المناسبة للسيطرة عليها، فضلا عن معمل التصنيف المرئي الدقيق بالقسم للتعرف على دوره في تعريف الحشرات لحماية المزروعات من الآفات المحلية أو الغازية أو الوافدة نتيجة التبادل التجاري.


وأنهى الوفد جولته بزيارة معمل افات و امراض نحل العسل و معمل تحليل منتجات نحل العسل بقسم بحوث نحل العسل بالمعهد حيث استعرض أهداف المعامل و أجهزتها و دورها الهام في تطوير برامج الرقابة على جودة منتجات النحل للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والتشخيص المبكر لأمراض النحل ومكافحة الآفات التي تؤثر على النحل وتهدد استدامته.


و في السياق ذاته، أشار عبدالمجيد لإمكانية تبادل الخبراء والباحثين بين المركز الوطني للوقاية بالسعودية ومعهد بحوث وقاية النباتات بمصر، في إطار البروتوكولات الموقعة بين الحكومتين، للمشاركة في البرامج البحثية لتطوير استراتيجيات جديدة لمكافحة الآفات النباتية، و تربية النحل الطنان وحصر وتصنيف الآفات.

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