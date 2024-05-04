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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد بقداس عيد القيامة|صور

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

ضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "المسيح اليوم قام".

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام: "الهنا القادر على كل شئ، الذي مل القلوب مكشوفة لديه وكل رغبة معلومة عنده ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بالهام روحك القدوس، لنحبك حبًا تامًا، ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم بربنا يسوع المسيح.. آمين".

كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغة العربية بالإضافة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع.

كاتدرائية جميع القديسين قداس عيد القيامة عيد القيامة الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية طقوس قداس العيد

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