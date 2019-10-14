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أخبار البلد

المستشفيات التعليمية تفتتح أول دبلومة متخصصة فى التغذية العلاجية للأطفال

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
محمد صلاح الدين زعتر
محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة
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عبدالصمد ماهر
فى إطار الارتقاء بمستوى مقدمى الخدمة الطبية داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية افتتح مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة اليوم الدبلومة المهنية للتغذية العلاجية للأطفال.

أعلن د. محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة بأن هذه الدبلومة هي أول دبلومة متخصصة فى التغذية العلاجية للأطفال واقتصر ضم المشاركين بها على أطباء الأطفال وحديثي الولادة وطب الاسرة وهي من الدبلومات المعتمدة التى تؤهل أخصائى الأطفال الحاصل عليها للتسجيل بالنقابة كأخصائى ثانى وهي من الدبلومات الممكملة للتخصص حسب اعتماد معالى وزير الصحة والسكان.

وأضاف أ. د. محمد فوزى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بأن الدبلومة تأتى ضمن البرنامج التدريبي لمركز تدريب الأمانة الفنية على مدار 400 ساعة تدريبية منقسمة إلى 250 ساعة نظرية و150ساعة عملية وتناقش التغذية العلاجية للأطفال وحديثى الولادة داية من الرضاعة الطبيعية والتغذية الأساسية والتغذية المكملة بالإضافة إلى مسببات حساسية الطعام المختلفة وكيفية التعامل معها وكذلك مشاكل الرضاعة وصعوبات البلع عند حديثي الولادة وتغذية الأطفال ذوى الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وأمراض القلب والرئتين والأمراض العصبية والاورام.
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