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أخبار العالم

ترامب يعلق على هروب أعضاء داعش من السجون السورية على يد تركيا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:11 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شريف سيد
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلا من تركيا والقوات الكردية عدم ترك الفرصة لسجناء تنظيم داعش في سوريا للهروب من السجون، وسط أنباء عن هروب عدد كبير منهم.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الولايات المتحدة لديها مشاكل أسوأ من سجناء داعش، على تركيا والقوات الكردية عدم تركهم يهربون".

وأضاف: "يجب على دول أوروبا إعادة مقاتلي داعش إلى بلدانهم، يجب أن يفعلوا ذلك الآن".

وأكد أن: "هؤلاء الإرهابيين لن يدخلوا الولايات المتحدة، ولن يسمح لهم بالمرور إلى بلادنا".

وكان الرئيس الأمريكي طالب دول أوروبا بإعادة المقاتلين التابعين لهم داخل تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن هذه الدول رفضت.
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