الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. اعرف التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 21 33

دمنهور 22 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 24 29

مطروح 23 28

السلوم 21 28

سيوة 20 32

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 22 33

الاسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 20 31

رفح 20 30

رأس سدر 22 33

نخل 19 32

نويبع 25 33

طابا 23 32

كاترين 17 29

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 25 34

الفيوم 22 33

بنى سويف 22 33

المنيا 22 34

أسيوط 20 34

سوهاج 22 37

قنا 23 38

الأقصر 23 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 26 39

شلاتين 26 35

ابو رماد 27 34

حلايب 28 33

رأس حدربة 28 33