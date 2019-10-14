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أخبار العالم

السعودية تحذر هذه المناطق من الـ48 ساعة المقبلة .. التفاصيل

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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مــــيـــــــــس رضـــــــــا
حذر بيان لهيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة فى السعودية من طقس متقلب غير مستقر يضرب معظم أنحاء المملكة.

وتوقع البيان الصادر اليوم الإثنين، أن تتأثر الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من السعودية بعد بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق بالأمطار الرعدية التى تصل إلى حد السيول على مناطق عشوائية ومتفرقة، فضلًا عن موجات غبارية فى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل لمدة 48 ساعة المقبلة .

وأضاف: يُتوقع أن تتشكل السُحب الركامية الرعدية في مناطق عرعر، حزم الجلاميد وأجزاء من منطقة الجوف وحائل وأجزاء من القصيم، بالإضافة لعموم مناطق تبوك،وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، تكون عشوائية الطابع و مُتفاونة الغزارة، تترافق بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة .

واشتمل البيان، على توقعات حالة البحر الأحمر حيث ينشط قليلا نحو شمال غرب المملكة.

وأرجع البيان، سبب الحالة الجوية إلى نشاط منخفض فى البحر الأحمر خلال النصف الثاني من الأسبوع وخاصة خلال نهايته بحيث تتكاثف السحب الرعدية في أجواء من تبوك، الجوف والشمالية بالتزامن تواجد كتلة هوائية اكثر برودة في طبقات الجو العالية والمتوسطة، لذلك تتكاثف السحب الرعدية في تلك المناطق وتهطل زخات رعدية تترافق مع نشاط الرياح السطحية والتي تثير الغبار والأتربة .

ويتوقع تشكل السيول أيضا في بعض المناطق من منطقة تبوك .
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