موقع صدى البلد ينعى والدة زوجة الاعلامي محمد شبانة

ينعى موقع صدى البلد الإخباري، برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل، وجميع الصحفيين والعاملين في الموقع، والدة زوجة النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس نقابة الصحفيين - والتي وافتها المنية اليوم.

ويتقدم موقع صدى البلد بخلص العزاء سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد أعلن محمد شبانة، وفاة والدة زوجته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شبانة خلال منشور: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة الفاضلة والدة زوجتى، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".