شبانة :تصنيف القومي لحقوق الإنسان بالفئة "أ" تتويج لجهود ترسيخ مبادئ الكرامة

قال النائب محمد شبانة ، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان وتصنيفه الدولي بالفئة «أ» يمثل إنجازًا واعترافًا دوليًا بمصداقية الجهود المصرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة على مستوى الحقوق والحريات العامة.

وأضاف شبانة في بيان له ، أن هذا النجاح يعد ثمرة للإصلاحات الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب ودعم الحريات العامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الأساسية لكل مواطن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بالفئة «أ» من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعد شهادة دولية على التزام مصر بالمعايير العالمية في هذا المجال، ويؤكد استقلالية المجلس وفاعليته في أداء دوره الرقابي والتوعوي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح النائب محمد شبانه ، أن هذا التصنيف هو نتيجة مباشرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من محاور أساسية تهدف إلى تمكين المواطن، وتحقيق المساواة، ونشر ثقافة الحقوق والواجبات، مشددًا على أن الحوار الوطني ومبادرات الدولة المختلفة في هذا الإطار تعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة. وأكد شبانة ، أن هذا الإنجاز يحمل رسالة واضحة للعالم بأن مصر ماضية بثبات في مسار الإصلاح الشامل، وأنها تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة وبناء مستقبل يليق بالمواطن المصري.