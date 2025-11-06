برلماني: اعتماد القومي لحقوق الإنسان وتصنيفه دوليا رسالة مصرية قوية للعالم

اعتبر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان وتصنيفه الدولي بـ «أ» يمثل إنجازًا وطنيًا ودوليًا بارزًا، ويؤكد التزام مصر الراسخ بالقيم الحقوقية والمعايير العالمية لحماية الحقوق.

وأشاد رأفت في بيان له ، بالتقدم الذي أحرزه المجلس في تعزيز دوره الحقوقي على المستوى الوطني، مؤكدًا أن التصنيف الدولي يعكس جودة الأداء المؤسسي واستقلالية المجلس وشفافيته في ممارسة مهامه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر دوليًا ويبرز صورة الدولة كمؤسسة تحترم الحقوق وتعمل على تطوير مؤسساتها الوطنية وفق أفضل المعايير العالمية.

وشدد رأفت على أهمية الدور القيادي للمجلس في تعزيز الوعي الحقوقي لدى المجتمع وتعميق ثقافة احترام الحقوق والحريات، مؤكدًا أن استمرار التصنيف الدولي «أ» يعكس مصداقية وفعالية المؤسسة، ويضعها كنموذج يُحتذى به على مستوى المؤسسات الوطنية في المنطقة، مشيدا بالدور المستمر للمجلس في تمكين المواطنين ودعم برامج التوعية الحقوقية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد قدرتها على العمل بفاعلية واستقلالية.