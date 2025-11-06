قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
رسمياً .. اتحاد الكرة يلزم الزمالك بـ 5 ملايين جنيه لصالح "روقا "
لدعم مربي الثروة الحيوانية .. الزراعة تطلق 3 قوافل بيطرية مجانية في القليوبية
نائب: تصنيف أ للمجلس القومي يعكس قوة واستقلالية حقوق الإنسان بمصر
مواجهة مثيرة علي أرض الإمارات.. 3 طرق مجانية لمشاهدة مباريات كأس السوبر المصري
بعد صفقة الـ7.5 مليار دولار مع قطر .. ما سر مشروع علم الروم؟
مدبولي يفتتح توسعات مصنع شنايدر إليكتريك بمدينة بدر.. ويدشن مصنع المنصور
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 825 عسكري أوكراني
عمرو دياب يضيء ليل أبوظبي بأروع أغانيه في حفل خاص
برلمان

برلماني: اعتماد القومي لحقوق الإنسان وتصنيفه دوليا رسالة مصرية قوية للعالم

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

اعتبر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان وتصنيفه الدولي بـ «أ» يمثل إنجازًا وطنيًا ودوليًا بارزًا، ويؤكد التزام مصر الراسخ بالقيم الحقوقية والمعايير العالمية لحماية الحقوق.

وأشاد رأفت في بيان له ، بالتقدم الذي أحرزه المجلس في تعزيز دوره الحقوقي على المستوى الوطني، مؤكدًا أن التصنيف الدولي يعكس جودة الأداء المؤسسي واستقلالية المجلس وشفافيته في ممارسة مهامه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر دوليًا ويبرز صورة الدولة كمؤسسة تحترم الحقوق وتعمل على تطوير مؤسساتها الوطنية وفق أفضل المعايير العالمية.

وشدد رأفت على أهمية الدور القيادي للمجلس في تعزيز الوعي الحقوقي لدى المجتمع وتعميق ثقافة احترام الحقوق والحريات، مؤكدًا أن استمرار التصنيف الدولي «أ» يعكس مصداقية وفعالية المؤسسة، ويضعها كنموذج يُحتذى به على مستوى المؤسسات الوطنية في المنطقة، مشيدا بالدور المستمر للمجلس في تمكين المواطنين ودعم برامج التوعية الحقوقية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد قدرتها على العمل بفاعلية واستقلالية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف المعايير العالمية لحماية الحقوق القيم الحقوقية التصنيف الدولي

