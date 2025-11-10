غرفة عمليات لحظية لمتابعة الانتخابات.. ومحافظ الإسكندرية يؤدي واجبه الانتخابي

في لحظة رمزية تعكس روح المشاركة والمسؤولية، أدى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واجبه الانتخابي منذ ساعات، في مشهد يؤكد أن صناديق الاقتراع تجمع الجميع تحت مظلة المواطنة المتساوية.

المحافظ يشارك ويدعو للمشاركة

من داخل مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول، أدى المحافظ صوته في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أكد أن المشاركة الانتخابية تمثل رسالة وطنية مهمة، واصفاً إياها بـ"الواجب الوطني الذي يعكس وعي المجتمع السكندري". جاءت مشاركته في إطار المرحلة الأولى للعملية الانتخابية التي تشهدها المحافظة.

نظام متكامل للمتابعة اللحظية

كشف المحافظ عن نظام متطور للمتابعة، حيث أوضح وجود ربط مباشر بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات. هذا النظام يسمح بمتابعة الموقف في كل لجنة بشكل لحظي، والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات، مما يضمن انسيابية العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة.



تجهيزات ميدانية شاملة

ولضمان مشاركة مريحة للناخبين، اتخذت المحافظة إجراءات ميدانية متكاملة شملت تحسين محيط اللجان وتوفير الخدمات الميدانية، مع متابعة مستمرة لتسهيل الحركة داخل المقار الانتخابية. هذه التجهيزات جاءت لتشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم دون عوائق.



خلفية عددية عن العملية الانتخابية

تشهد الإسكندرية عملية انتخابية كبرى تجرى عبر 5 دوائر انتخابية، تضم 5 لجان عامة و316 مقراً انتخابياً و558 لجنة فرعية. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في المحافظة 4,475,444 ناخباً، جميعهم مدعوون للمشاركة في صنع المستقبل.

في هذه اللحظات التاريخية، يصبح المواطن العادي بطلاً مجهولاً يحمل على عاتقه مسؤولية تشكيل المستقبل. فصناديق الاقتراع تتحول إلى خزائن الأماني، واللجان الانتخابية تتحول إلى ورش عمل لصناعة الغد. الإسكندرية، بعراقتها وحضارتها، تثبت مرة أخرى أنها ليست مجرد مدينة على الخريطة، بل هي ضمير حي ينبض بالوطنية والانتماء.