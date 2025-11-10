قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
غرفة عمليات لحظية لمتابعة الانتخابات.. ومحافظ الإسكندرية يؤدي واجبه الانتخابي

محافظ الإسكندرية يدلي بصوته
محافظ الإسكندرية يدلي بصوته

في لحظة رمزية تعكس روح المشاركة والمسؤولية، أدى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واجبه الانتخابي منذ ساعات، في مشهد يؤكد أن صناديق الاقتراع تجمع الجميع تحت مظلة المواطنة المتساوية. 

المحافظ يشارك ويدعو للمشاركة 

من داخل مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول، أدى المحافظ صوته في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أكد أن المشاركة الانتخابية تمثل رسالة وطنية مهمة، واصفاً إياها بـ"الواجب الوطني الذي يعكس وعي المجتمع السكندري". جاءت مشاركته في إطار المرحلة الأولى للعملية الانتخابية التي تشهدها المحافظة. 

نظام متكامل للمتابعة اللحظية 

كشف المحافظ عن نظام متطور للمتابعة، حيث أوضح وجود ربط مباشر بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات. هذا النظام يسمح بمتابعة الموقف في كل لجنة بشكل لحظي، والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات، مما يضمن انسيابية العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة. 


 تجهيزات ميدانية شاملة

ولضمان مشاركة مريحة للناخبين، اتخذت المحافظة إجراءات ميدانية متكاملة شملت تحسين محيط اللجان وتوفير الخدمات الميدانية، مع متابعة مستمرة لتسهيل الحركة داخل المقار الانتخابية. هذه التجهيزات جاءت لتشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم دون عوائق. 


 خلفية عددية عن العملية الانتخابية 

تشهد الإسكندرية عملية انتخابية كبرى تجرى عبر 5 دوائر انتخابية، تضم 5 لجان عامة و316 مقراً انتخابياً و558 لجنة فرعية. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في المحافظة 4,475,444 ناخباً، جميعهم مدعوون للمشاركة في صنع المستقبل. 

في هذه اللحظات التاريخية، يصبح المواطن العادي بطلاً مجهولاً يحمل على عاتقه مسؤولية تشكيل المستقبل. فصناديق الاقتراع تتحول إلى خزائن الأماني، واللجان الانتخابية تتحول إلى ورش عمل لصناعة الغد. الإسكندرية، بعراقتها وحضارتها، تثبت مرة أخرى أنها ليست مجرد مدينة على الخريطة، بل هي ضمير حي ينبض بالوطنية والانتماء. 

