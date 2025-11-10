هل الدعاء على الظالم يعيد الحق؟.. الإفتاء: دعوة المظلوم قوية ولا حجاب بينها وبين الله

أجابت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سائلة حول كيفية استرداد حقوق المظلومين، وحكم الدعاء على الظالم وهل يعيد الحق؟.
هل الدعاء على الظالم يعيد الحق؟
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الظلم من أشد الأمور وأكبر الكبائر، وأن حق المظلوم دائمًا مضمون عند الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا في الحديث القدسي: «للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين».
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن دعوة المظلوم قوية لا حجاب بينها وبين الله، لكن أفضل ما يمكن فعله هو العفو والصفح، فهذه من أعظم الفضائل في الشريعة الإسلامية، مؤكدةً أن من عفا وأصلح ينال أجرًا مضاعفًا. كما بينت أن الظالم مهما بدا بريئًا، فإن الله يعاقبه على تجاوز حدوده وانتهاك حقوق الآخرين، حتى لو أسقط المظلوم حقه عن طريق العفو.
ووجهت أمين الفتوى في دار الإفتاء نصيحة للسائلة عن الدعاء على من ظلمها، قائلةً: «إن تمكنت من المسامحة والعفو فالجزاء عند الله، وإن لم تستطع فتكفيك عبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل"، فهي كافية، وإذا كان الدعاء يريح النفس ويخفف الألم النفسي فلا مانع منه، مع مراعاة ألا يكون الدعاء على الظالم أشد من الضرر الذي لحق بك».
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى قادر على تطيب خاطر المظلوم ورد حقه في حياته، وأن الصبر والاحتساب هما السبيلان الأضمنان لنيل رضا الله وتحقيق العدالة.
دعاء المظلوم
- اللهم إني أعوذ بك من عين حاسده قاطعة للرزق ومن ناس لا تخاف من الظلم واسألك أن تبعدهم عنا.
- اللهم فرج همي وضيقي وكربى وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم.
- حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.
- اللهم أنت ولي قلبي إذا ضاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم ولم يراعي ثقل هذا الظلم على صدري اللهم اشرح صدري، ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي.
- يا رب انصر الحق واقر العدل وجرعهم من نفس كأس الظلم الذي جرعونا منه اللهم اخذلهم خذلانًا مبينًا.
- اللهمّ إنّ الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكّل المقهور عليك، اللهم إنى استغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، واستصرخك إذا قعد عنى كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حلّ بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.
- ألا أن نصر الله قريب سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله
- اللهم أنت الناصر وأنت المعين وأنت على كل شيء قدير اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم سلط عليهم عذابك يا جبار السموات والأرض.
- اللهم إنا نشكو إليك وحدك وإنك القادر على كل ظالم وكل من ساهم في الظلم والفساد والطغيان.