حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المشاهدين يقول فيه: "ما حكم المشاركة في الانتخاب أو الانتخابات؟ هل هي واجب وطني؟".

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، مشيرًا إلى أن المواطن لا بد أن يكون له دور إيجابي في المجتمع، موضحًا أن الانتخابات بدأت ولابد أن يكون لكل فرد دور فعّال في اختيار من يرى فيه الصلاح والإصلاح في دائرته أو محافظته.

حكم المشاركة في الانتخابات

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التقصير في معرفة المرشحين أو العزوف عن المشاركة يُعد تقصيرًا في حق الوطن، لأن على كل مواطن أن يكون واعيًا بمن يختار، وأن يبحث عن الأصلح الذي قدّم أعمالًا نافعة للمجتمع قبل ترشحه، كإصلاح طرق أو المشاركة في مشروعات خدمية أو تشريعية.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المشاركة في الانتخابات جزء من عمارة الأرض التي أمر الله تعالى بها، قائلًا: "ربنا سبحانه وتعالى أمرني بعمارة الأرض، والعمارة تقتضي أن أكون واعيًا وواقفًا على ما تتحقق به المصلحة".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن المشاركة في الانتخابات لا يجوز التخلف عنها، لأنها واجب وطني يسهم في تحقيق الصالح العام واستقرار المجتمع.

انتخابات مجلس النواب 2025

تجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».